Primeiro fotógrafo da revista Rolling Stone morre aos 83 anos

Baron começou a trabalhar como fotojornalista em São Francisco na década de 1960, pouco antes de cumprir 30 anos e depois de passar um tempo em Berlim, onde fez a cobertura da construção do Muro de Berlim.

Inicialmente, Wolman trabalhou de graça em troca de manter os direitos autorais das suas fotografias.O fundador da Rolling Stone, Jann Wenner, descreveu o fotógrafo na introdução de autobiografia como um dos "heróis não celebrados" do estágio inicial de publicação, porque ajudou o "estilo visual da revista e lançou as bases para os sucessores".Os especialistas consideraram que Baron Wolman capturou algumas das imagens mais intensas de Hendrix em palco, especialmente nos espetáculos no Filmore West em 1968 e no festival de Woodstock.