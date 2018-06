Partilhar o artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli Imprimir o artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli Enviar por email o artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli Aumentar a fonte do artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli Diminuir a fonte do artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli Ouvir o artigo Primeiro grupo de membros do VIII Governo timorense tomou posse em Díli

Tópicos:

Aal, Antigos Combatentes Libertação, Araújo, Desporto Zacarias Freitas, Desporto Dulce, Estatal Abilio, Gusmão Reis, Guterres Lu Olo, Igualdade, Juventude, Lahane, Moniz, Proteção, Terras Propriedades,