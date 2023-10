Primeiro-ministro australiano anuncia visita à China em novembro

O gabinete de Anthony Albanese também disse que a China concordou em rever as tarifas que colocou sobre o vinho australiano e que bloquearam desde 2020 o comércio com o maior mercado de exportação dos produtores de vinho.

Albanese será o primeiro primeiro-ministro australiano a visitar a China em sete anos quando viajar para Pequim e Xangai de 04 a 07 de novembro.

Na agenda consta uma reunião com o Presidente, Xi Jinping, e o primeiro-ministro, Li Qiang, em Pequim, para depois participar na China International Import Expo em Xangai.

A visita à China é um potencial avanço na disputa sobre o vinho e na normalização das relações bilaterais desde que o Partido Trabalhista de centro-esquerda de Albanese ganhou as eleições no ano passado, após nove anos de governo conservador na Austrália.

"Estou ansioso por visitar a China, um passo importante para assegurar uma relação estável e produtiva", afirmou Albanese num comunicado.

"Congratulo-me com os progressos alcançados no sentido de devolver os produtos australianos, incluindo o vinho australiano, ao mercado chinês. Um comércio forte beneficia ambos os países", acrescentou Albanese.

Albanese aceitou um convite há semanas para visitar a China este ano, mas encontrar datas adequadas tem sido um desafio.

O governante está de visita a Washington, D.C., para se encontrar com Biden esta semana e vai regressar aos Estados Unidos após a viagem à China para participar no fórum de líderes da Cooperação Económica Ásia-Pacífico em São Francisco, de 15 a 17 de novembro.

Esta será a nona vez que Biden se encontra com Albanese enquanto primeiro-ministro. A primeira reunião teve lugar em Tóquio, horas depois de Albanese ter tomado posse como líder do governo em maio do ano passado.

As discussões desta semana deverão abranger o acordo AUKUS, no âmbito do qual os Estados Unidos e o reino Unido vão cooperar para fornecer à Austrália uma frota de submarinos equipados com tecnologia nuclear norte-americana para fazer face a uma China mais assertiva.

Os líderes também vão discutir uma maior cooperação em matéria de energia limpa, minério considerado essencial e combate às alterações climáticas.