Primeiro-ministro australiano descarta novos confinamentos e apela ao "bom senso e responsabilidade"

, afirmou Scott Morrison esta terça-feira, numa conferência de imprensa.O número de casos de covid-19 está a aumentar na Austrália, impulsionado pela variante Ómicron. Pela primeira vez, o Estado de Nova Gales do Sul, o mais populoso do país, registou mais de três mil casos em 24 horas.Com os recorde registados esta terça-feira, Morrison convocou uma reunião de emergência com o Gabinete Nacional, mas o primeiro-ministro australiano insiste que limitar a propagação do vírus se deve resumir à responsabilidade pessoal.disse.Acrescentando que a seguir à Ómicron podem surgir novas variantes, tal como têm alertado os especialistas, Morrison considera que o país tem de enfrentar a pandemia sem “a mão pesada do Governo” e “tratar os australianos como adultos”.

"Temos que passar de uma cultura de confinamentos para uma cultura de responsabilidade. É assim que vamos viver com o vírus no futuro”.



Máscara obrigatória em alguns Estados

Austrália chegar aos 200 mil casos diários em janeiro

Para travar a propagação do SARS-CoV-2, alguns Estados australianos já começaram a exigir o uso da máscara em bares, restaurantes e espaços públicos. Novas Gales do Sul e Vitória são os Estados que mais preocupações levantam, nesta altura.O primeiro-ministro convocou uma reunião informal para quarta-feira com os responsáveis dos Estados mais afetados pela nova variante. Em cima da mesa pode estar a redução do intervalo entra a segunda dose da vacina e a dose de reforço, de seis para quatro meses.O primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, Dominic Perrottet, ecoou as palavras de Scott Morrison num artigo de opinião para oda Austrália, na segunda-feira, apesar de este ser um dos Estados com maior aumento de casos de covid-19., disse Perrottet.O responsável afirmou ainda que se o surto ameaçar sobrecarregar os serviços de saúde, as autoridades podem mudar de abordagem, mas agora "é hora de mudar para a responsabilidade pessoal"., disse Perrottet.Na Austrália, 90,6 por cento das pessoas com 16 anos ou mais já foram vacinadas com duas doses, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Contudo, embora a vacinação seja um pilar fundamental na resposta à pandemia, o Governo australiano e os especialistas têm divergido desde que apareceu a Ómicron.Para o presidente da Associação Médica Australiana, Omar Khorshid, a abordagem "imprudente" adotada por Perrottet está a colocar vidas em risco., disse Khorshid num comunicado, citado pela CNN Também Dan Suan, investigador e imunologista clínico do Garvan Institute of Medical Research de Sydney, afirmou através do Facebook que, se a população não mudar os comportamentos no Natal, a cidade pode enfrentar “um desastre catastrófico em janeiro”.disse Suan.Confinamentos precoces e regras apertadas contribuíram para que a Austrália mantivesse os números de casos e mortos por covid-19 relativamente baixos. Mas mesmo perante a ameaça da nova variante, a maior parte do país aliviou as restrições e abriu até as fronteiras. As autoridades pretendem apostar no reforço da vacinação e na abertura de mais centros de vacinação.Apesar da rápida disseminação da variante Ómicron, o ministro federal da Saúde, Greg Hunt, afirmou na segunda-feira que "apenas uma fração" desses casos acabou em internamento hospitalar., avança esta terça-feira a imprensa nacional, citada pelo Guardian Este cenário tem por base os comportamentos das pessoas, sem nenhuma mudança e com apenas restrições básicas de saúde pública.Segundo este modelo, divulgado na comunicação social australiana, aEmbora sejam apenas previsões, Scott Morrison vai reunir-se com os especialistas esta semana para rever a abordagem à pandemia nas próximas semanas.