Primeiro-ministro britânico preocupado com desaparecimento de jornalista na Amazónia

A deputada do Partido Conservador disse que Dominique Davis, uma das residentes na circunscrição eleitoral que representa, Maidenhead, a oeste de Londres, é sobrinha de Dom Philips e pediu ajuda durante o debate semanal com o primeiro-ministro.

May instou o sucessor a "garantir que o governo vai fazer do caso uma prioridade diplomática e que vai trabalhar para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que as autoridades brasileiras ponham os recursos necessários para descobrir a verdade, e descobrir o que aconteceu".

"Como todos nesta Câmara [dos Comuns] estamos profundamente preocupados com o que lhe possa ter acontecido", respondeu Johnson, indicando que o Ministério dos Negócios Estrangeiros está em contacto com as autoridades brasileiras.

"O ministro responsável tem levantado a questão repetidamente", acrescentou.

Dom Phillips, jornalista e colaborador do jornal The Guardian, e Bruno Araújo Pereira, ativista que militava em favor dos direitos dos indígenas, estão desaparecidos desde 05 de junho, no Vale do Javari, região remota e de selva na Amazónia brasileira perto da fronteira com Peru e Colômbia, onde realizavam uma investigação sobre ameaças de invasores e criminosos contra os indígenas.