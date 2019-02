Partilhar o artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente Imprimir o artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente Enviar por email o artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente Aumentar a fonte do artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente Diminuir a fonte do artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente Ouvir o artigo Primeiro-ministro da Guiné-Bissau ordena publicação imediata do Estatuto de Carreira Docente

Tópicos:

Guiné Bissau Aristides,