Primeiro-ministro da Hungria acusa UE de querer "castigar" o Reino-Unido

RTP20 Set, 2018, 19:03 | Mundo

Em Salzburgo para participar numa cimeira de negociação do Brexit, Orban disse aos jornalistas que “não gosta da perspetiva de castigar o Reino Unido só porque decidiram sair [da União Europeia]”. O líder húngaro considera que o Reino-Unido “é uma grande nação” e que, por isso, “devíamos ser justos e arranjar um bom acordo” para a saída britânica da União Europeia.



Orban disse também que “existe uma vontade geral de castigar o Reino-Unido”, mas que a Hungria “faz parte de uma secção [que] não gosta da forma como a negociação está a ser feita” e que prefere um Brexit justo.



Este apoio total por parte de Viktor Orban chega dias depois de Theresa May e vários deputados conservadores europeus terem rejeitado a proposta do Parlamento Europeu de dar início a um processo disciplinar contra a Hungria. Ainda assim, a moção passou com 448 votos a favor, 197 contra e 48 abstenções.



Depois da votação no Parlamento Europeu, o porta-voz Jeremy Corbyn explicou a necessidade de invocar a moção: “O governo de Viktor Orban na Hungria pôs em causa a independência judicial e dos órgãos de comunicação social, negou responsabilidades e direitos dos refugiados e promoveu ainda o antisemitismo e a islamofobia”.



Corbyn termina com um apelo à líder britânica: “Theresa May devia condenar o governo húngaro e apoiar esta investigação e as respetivas ações votadas pelo Parlamento Europeu [contra a Hungria]”.