Primeiro-ministro da Índia faz primeira visita à Grécia em 40 anos

A visita de Modi é a primeira de um primeiro-ministro indiano à Grécia em 40 anos, desde que Indira Gandhi visitou o país em setembro de 1983, segundo a agência norte-americana AP.

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, afirmou que os dois países mantêm relações que remontam à Antiguidade.

"Com base nestes fortes alicerces das nossas relações de longo prazo, temos a grande alegria de elevar a nossa cooperação a uma relação estratégica", afirmou Mitsotakis ao lado de Modi, numa declaração transmitida pela televisão estatal grega.

Não foi permitida a presença de jornalistas e não foram colocadas questões aos dois chefes de governo, de acordo com a AP.

Modi disse que os dois países decidiram reforçar as relações bilaterais nos setores da defesa e da segurança, bem como nas infraestruturas, agricultura, educação e tecnologia.

"No setor da defesa e da segurança, concordámos em reforçar os nossos laços militares e as nossas indústrias de defesa", disse Modi, de acordo com uma tradução grega das declarações.

Os dois países também terão como objetivo duplicar o comércio bilateral até 2030, disse Modi.

O comércio entre a Índia e a Grécia atingiu 1,32 mil milhões de euros em 2022, escreveu Mitsotakis num artigo para o jornal Times of India divulgado hoje pelo seu gabinete.

Modi disse que os dois países assinaram um acordo sobre a produção agrícola que também permitirá a cooperação em pesquisa, criação de animais e produtos de origem animal.

A Índia e a Grécia também querem facilitar a migração de trabalhadores qualificados, pelo que "será assinado em breve um acordo sobre mobilidade e migração", disse Modi.

Mitsotakis acrescentou que também discutiram o estabelecimento de voos diretos entre a Grécia e a Índia, referindo haver "grandes oportunidades" nos setores do turismo e da cooperação económica nas áreas farmacêutica e tecnológica.