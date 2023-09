Primeiro-ministro de Israel anuncia encontro com Elon Musk nos EUA

"Começarei esta visita pela Califórnia, onde tenciono encontrar-me com o atual líder da inovação mais espetacular da nova era e talvez em geral, Elon Musk", escreveu Benjamin Netanyahu no X (ex-Twitter), a rede social propriedade de Musk.

"Vou falar com ele sobre inteligência artificial e vou também tentar convencê-lo a investir em Israel nos próximos anos", acrescentou.

"Ele está, em grande medida, a preparar o caminho que irá mudar a face da humanidade e também a face do Estado de Israel", declarou Netanyahu, antes de partir para os Estados Unidos.

O rápido desenvolvimento da inteligência artificial (IA) desde o ano passado demonstrou tanto o potencial como os perigos desta tecnologia.

Entre as preocupações suscitadas pela IA estão as possibilidades de a internet poder vir a ser inundada com desinformação e de os algoritmos tendenciosos disseminarem material racista.

Elon Musk, um dos fundadores da empresa OpenAI, cuja direção abandonou mais tarde, tem lançado regularmente avisos sobre os perigos da IA. Em março, assinou uma petição na qual se pedia uma pausa na investigação da última geração de IA "para garantir que não representa um perigo para o público".