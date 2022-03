Primeiro-ministro de Israel deseja aos iranianos "dia de liberdade do cruel regime"

"Nowruz significa novo dia e é o meu maior desejo para vós, iranianos, que vejam um novo dia, um dia de liberdade do cruel regime iraniano", clamou Bennett numa mensagem em vídeo, em inglês, difundida pelo seu gabinete.

"Israelitas e iranianos, tanto em comum: somos dois povos dinâmicos com histórias antigas e culturas ricas e que aspiram a um futuro melhor", afirmou o primeiro-ministro israelita. Naftali Bennett tem-se mostrado contrário a um retorno ao acordo de 2015 sobre o programa nuclear iraniano.



O Irão é encarado em Israel como o inimigo "número um" do Estado hebraico.

Na passada quarta-feira, a Administração norte-americana sinalizou estar "para breve" um compromisso com Teerão - um quadro impulsionado por sinais positivos como a libertação de dois iraniano-britânicos detidos há já vários anos no Irão.

Por sua vez, o Governo iraniano adiantou que subsistiam "duas questões" a resolver com Washington: "garantias económicas", face às sanções internacionais, e a retirada dos Guardas da Revolução da lista negra de organizações terroristas compilada pelos Estados Unidos.

O Executivo israelita apelou na sexta-feira a Washington para que mantivesse os Guardas da Revolução na lista negra, precisamente um dos últimos pontos cruciais do processo negocial sobre o programa nuclear iraniano.

No domingo, durante a reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro de Israel considerou que o intuito de partir para um acordo "quase a qualquer preço, incluindo dizer que a maior organização terrorista do mundo não é uma organização terrorista, é demasiado caro".



c/ agências