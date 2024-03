Primeiro-ministro do Haiti demite-se perante violência e pressões de grupos armados

Reuters

A notícia foi divulgada esta terça-feira pelo líder da Comunidade dos Países das Caraíbas, que esteve reunida nos últimos dias para discutir uma solução para este país.



O agora primeiro-ministro demissionário reportou, à distância, a sua decisão e terá deixado indicações para uma transição pacífica do poder.



No início do mês, milhares de pessoas fugiram de duas prisões no Haiti. Foi decretado o estado de emergência e o recolher obrigatório na capital, Porto Príncipe, entretanto prolongado por três dias.