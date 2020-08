Primeiro-ministro do Japão abandona cargo por motivos de saúde

As preocupações com o estado de saúde do Primeiro-ministro do Japão voltaram à discussão pública no início do verão e intensificaram-se este mês, altura em que o governante deu entrada por duas vezes num Hospital de Tóquio para realizar exames.



Shinzo Abe é o Chefe de Governo do Japão com maior longevidade no cargo, desde 2012.