Primeiro-ministro do Japão em cimeira com líderes da China e da Coreia do Sul

Foto: Kim Kyung-Hoon, Reuters

O Governo japonês anunciou hoje o primeiro-ministro vai participar, este mês, na província chinesa de Sichuan, numa cimeira com os líderes da China e da Coreia do Sul, para rever os mecanismos da cooperação tripartida.