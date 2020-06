Primeiro-ministro do Kosovo anula participação na cimeira de Washington com a Sérvia

"Devido aos novos desenvolvimentos em Pristina, na sequência das acusações emitidas pelo gabinete do procurador especializado, devo regressar a Pristina para gerir esta situação", indicou Hoti no Facebook.

O primeiro-ministro kosovar disse ainda ter informado o emissário norte-americano responsável por este assunto que não poderia participar na reunião prevista para sábado.

A Casa Branca deveria acolher esta cimeira entre a Sérvia e o Kosovo para tentar relançar um diálogo que permanece bloqueado desde finais de 2018.

A Sérvia recusa reconhecer a independência da sua antiga província do sul, autoproclamada em 2008 com o apoio de Washington.

Na quarta-feira, Grenell anunciou que Thaçi anulou a sua deslocação à capital federal dos Estados Unidos para a cimeira com a Sérvia, assegurando que "as discussões de sábado" na Casa Branca seriam unicamente mantidas entre Hoti e o Presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic.

Por sua vez, o gabinete de Thaçi indicou que o Presidente kosovar "interrompeu" a sua viagem a Washington para regressar ao Kosovo após o anúncio pelos procuradores do tribunal especial para o Kosovo, com sede em Haia, do "anúncio da inculpação".

Thaçi, o ex-líder político do Exército de Libertação do Kosovo -- (UÇK), a formação separatista armada albanesa que combateu as forças sérvias no Kosovo no final da década de 1990 e foi, entretanto, dissolvida -- foi acusado na quarta-feira pelo procurador do tribunal especial de Haia sobre o Kosovo (CSK) de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade durante o conflito com a Sérvia.

A acusação foi extensível a Kadri Veseli, atual chefe do Partido Democrático do Kosovo (PDK, fundado por Thaçi), e outros antigos membros do UÇK que não foram designados. O procurador especificou que estão indicados por morte, desaparecimento forçado de pessoas, perseguições e atos de tortura, precisando que Thaçi, Veseli e outros suspeitos são penalmente responsáveis por cerca de 100 mortes.

"As vítimas dos crimes da ata de acusação são centenas de pessoas cuja identidade é conhecida, designadamente albaneses do Kosovo, sérvios, roma (ciganos), e pessoas de outras nacionalidades, e ainda opositores políticos", precisou o comunicado.

"O procurador especializado considerou necessário emitir este aviso público devido aos repetidos esforços de Hashim Thaçi e Kadri Veseli de entravar e sabotar o trabalho do CSK", foi ainda sublinhado.

A ata estipula que os dois indiciados conduziram uma campanha de difamação contra o tribunal, que investiga os alegados crimes de guerra cometidos pelo UÇK, "demonstrando dessa forma que colocam os seus interesses privados acima dos interesses das vítimas, do respeito pelo Estado de direito e dos interesses de todo o povo do Kosovo".

De acordo com o tribunal, esta ata de acusação deve ser confirmada por um juiz "que decidirá sobre a confirmação das acusações", um processo que poderá conduzir a uma inculpação formal.

A intervenção do exército da Sérvia no Kosovo em 1998, para combater os pró-independentistas armados albaneses, motivou o envolvimento da NATO através de intensos ataques aéreos contra a Sérvia, e ainda no Montenegro, entre março e junho de 1999, quando foi assinado um acordo de tréguas em Kumanovo, cidade da Macedónia do Norte.

Na sequência desde acordo, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a resolução 1244 que confirmava a integridade territorial da Sérvia.

Ao basear-se nesta decisão, Belgrado recusou reconhecer a independência da sua antiga província, declarada de forma unilateral em 2008 e de imediato legitimada por diversos países ocidentais, com destaque para os Estados Unidos.

O tribunal especial sobre o Kosovo (CSK) teve origem num inquérito internacional que decorreu após um relatório do Conselho da Europa que questionou as atividades de antigos comandantes e dirigentes do UÇK, incluindo Hashim Thaçi.

O ex-primeiro-ministro kosovar Ramush Haradinaj demitiu-se em julho de 2019, após ser convocado pelo tribunal especial na qualidade de suspeito.

Kadri Veseli, ex-patrão dos serviços de informações do UÇK e presidente do parlamento cessante, anunciou em novembro passado ter também recebido uma convocatória do tribunal.

Um relatório do Conselho da Europa evocou a morte ou desaparecimento de 500 pessoas, incluindo 400 sérvios, após a retirada das forças sérvias em junho de 1999, e quando o UÇK garantia o controlo "quase exclusivo" da situação no terreno.

O relatório refere-se designadamente a execuções sumárias, sequestros e tráfico de órgãos retirados das vítimas.

O Kosovo, cerca de 1,8 milhões de habitantes e ex-província sérvia com larga maioria de população albanesa, autoproclamou a independência em 17 de fevereiro de 2008, reconhecida de imediato pelos Estados Unidos e Reino Unido e, progressivamente, por 22 dos 27 Estados-membros da UE.

Para além de Belgrado, a antiga província do sul da Sérvia também não foi reconhecida pela Rússia, China, Índia, África do Sul e dezenas de outras capitais.

Espanha, Roménia, Grécia, Eslováquia e Chipre são os países da UE que não legitimaram a independência do Kosovo.