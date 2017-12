Primeiro-ministro do Líbano volta atrás em relação à sua demissão

Lusa05 Dez, 2017, 13:32 / atualizado em 05 Dez, 2017, 13:35 | Mundo

"O Conselho de Ministros agradeceu ao primeiro-ministro ter recuado em relação à sua demissão", referiu o Governo no comunicado, lido pelo próprio Hariri.

O anúncio ocorreu após o primeiro Conselho de Ministros realizado desde que o Líbano entrou numa crise política devido à decisão de Hariri de 4 de novembro e em que terá sido alcançado um consenso entre os partidos políticos.

Durante uma visita à Arábia Saudita, Hariri chocou o país com a sua demissão surpresa, na qual referia a intromissão do movimento xiita libanês Hezbollah e do Irão nos assuntos regionais como uma das principais razões para se afastar.

O Governo de coligação de Hariri inclui ministros do Hezbollah e a reunião de hoje do executivo aprovou uma declaração que apela aos grupos libaneses para se distanciarem dos conflitos regionais e dos assuntos internos dos países árabes.

Este "distanciamento" visa "preservar as relações políticas e económicas do Líbano com os seus irmãos árabes", segundo o comunicado lido por Hariri.

Tal política foi defendida pelo Governo libanês aquando da sua formação em 2016, mas o envolvimento ativo do Hezbollah ao lado do regime sírio de Bashar al-Assad e as acusações sauditas em relação à implicação do movimento no conflito no Iémen enfraqueceram-na.

A demissão de Hariri chegou a ser vista como o alargamento ao Líbano do confronto entre os dois rivais regionais Arábia Saudita (sunita) e Irão (xiita), que apoiam diferentes lados nos conflitos na Síria e no Iémen.