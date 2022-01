Primeiro-ministro do Sudão demite-se e adensa impasse político no país

Os manifestantes nas ruas denunciam não só o golpe que destituiu Hamdok em outubro de 2021, mas também esse acordo que o trouxe de volta ao poder, em novembro.





Vários grupos políticos de oposição e outras forças políticas consideravam mesmo tratar-se de uma concessão inaceitável de Abdullah Hamdok perante os militares, que controlaram o Sudão durante grande parte das últimas seis décadas.





No domingo, as forças de segurança mataram pelo menos três manifestantes. No total, desde o golpe no final de outubro, morreram 57 pessoas.







Horas depois dos protestos violentos, Hamdok confirmava a demissão numa declaração transmitida pela televisão. O primeiro-ministro demissionário alertou que o país se encontra “num perigoso ponto de viragem” que ameaça a sua própria sobrevivência.







“Tentei fazer o máximo que pude para evitar que o nosso país caísse em desastre. Mas, apesar dos meus esforços para alcançar o consenso desejado e necessário para trazer segurança, paz, justiça, e parar o derramamento de sangue, isso não aconteceu”, lamentou.







A demissão de Hamdok traz ainda maior incerteza à presente situação no Sudão, país que está numa cada vez mais instável transição da ditadura para a democracia desde 2019.





Nesse ano, um conselho constituído por civis e militares passou a governar o país após a queda de Omar al-Bashir, ditador que liderou durante três décadas. O processo de transição deveria culminar em julho de 2023 com a marcação de eleições.





Nesse ano, um conselho constituído por civis e militares passou a governar o país após a queda de Omar al-Bashir, ditador que liderou durante três décadas. O processo de transição deveria culminar em julho de 2023 com a marcação de eleições. Apesar das dificuldades, o referido conselho manteve-se no poder até ao golpe em finais de outubro de 2021, altura em que vários membros civis do Governo de transição estiveram detidos, incluindo o primeiro-ministro Abdullah Hamdok. O general Abdel Fattah a-Burhan declarou então o estado de emergência e o fim do Governo e do conselho de transição.





Depois de ter estado quatro semanas em prisão domiciliária, Abdullah Hamdok voltou a assumir o cargo de primeiro-ministro após a assinatura de um acordo com os mesmos líderes militares que o haviam deposto e detido. No entanto, este entendimento com o general Fattah a-Burhan, chefe do Exército e autor do golpe, não acalmou a mobilização nas ruas.

Os manifestantes nunca aceitaram a solução de Governo que envolvia o responsável pela deposição inicial de Hamdok. Para além da libertação dos presos políticos, várias forças partidárias exigiam que os líderes do golpe fossem julgados e acusavam Hamdok de dar aval ao que consideravam uma falsa partilha de poder.





Porém, esta demissão do primeiro-ministro deixa o país numa situação ainda mais incerta, já que consuma a retirada do braço civil e deixa ao Exército o controlo total e efetivo do Governo.







“[A renúncia do primeiro-ministro Abdullah Hamdok] é um grande golpe para os líderes militares, que pensavam que o acordo iria apaziguar os manifestantes e legitimar a sua permanência no poder. Claramente, esses cálculos estavam errados. Mas isto significa que o Exército está agora firmemente no poder, a reverter os ganhos obtidos numa altura em que o país tentava regressar ao poder civil. A atual crise política ameaça agora devolver o Sudão aos anos autoritários do ex-líder militar deposto, Omar al-Bashir”, resume Emmanuel Igunza, da BBC News.