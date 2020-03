Primeiro-ministro do Sudão sobrevive a tentativa de assassinato

I would like to assure the people of Sudan that I am safe and in good shape. Rest assured that what happened today will not stand in the way of our transition, instead it is an additional push to the wheel of change in Sudan. pic.twitter.com/zeC2A4k2N0 — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) March 9, 2020

, escreveu Abdalla Hamdok, no Twitter.. As imagens publicadas nos meios de comunicação mostravam vários veículos danificados.Testemunhas contaram à agência britânica Reuters que o ataque ocorreu perto da entrada da ponte Kober, que liga Cartum Norte ao centro da cidade, onde se situa o escritório do primeiro-ministro.O ministro sudanês da Informação, Faisal Salih, disse que as investigações iriam iniciar-se para descobrir quem esteve por trás do que classificou de “ataque terrorista”.

O primeiro-ministro confirmou que o Governo irá cooperar com os esforços do tribunal para processar os investigados por crimes de guerra e genocídio em conexão com o conflito de Darfur, no Sudão nos anos 2000.



, referiu Faisal Salih.Com este ataque foi destacada a fragilidade da transição do Sudão para o Governo civil, quase um ano depois de os manifestantes pró-democracia forçarem os militares a tirar do poder o Presidente autocrático Omar al-Bashir e substituí-lo por um Governo militar-civil conjunto.. As autoridades de transição disseram em fevereiro que estavam dispostas a entregar Bashir ao tribunal criminal internacional, juntamente com outros ex-funcionários.O Governo de transição do Sudão está sob pressão para acabar com as guerras e com os grupos rebeldes, na tentativa de reabilitar a economia do país e atrair ajuda externa necessária.Quase um ano após a demissão de Bashir, o país enfrenta uma crise económica.. O Governo disse que 30 por cento dos jovens do Sudão, que representam mais da metade dos mais de 42 milhões de habitantes, estão sem emprego.