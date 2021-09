Primeiro-ministro espanhol viaja para La Palma para se inteirar sobre o vulcão

"Perante a situação na ilha de La Palma, o presidente adiou a viagem prevista para hoje para Nova Iorque", onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, "e vai visitar as Ilhas Canárias para acompanhar o desenvolvimento da situação ", referiu a assessoria de imprensa do governo espanhol, num comunicado, citado pela agência France-Presse.

O vulcão que entrou em erupção hoje na zona de Cabeza de Vaca, em Los Llanos de Aridane, tem pelo menos cinco bocas, anunciou o presidente do Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, no encontro com a comissão do Plano de Emergência Vulcânica das Ilhas Canárias (Pevolca), refere a Efe.

Zapata declarou à Televisión Canaria que há lava a sair abundantemente de duas dessas bocas, que já cruzaram a rodovia Tacande em direção às áreas povoadas de Alcalá e El Paraíso, que foram evacuadas.

Os técnicos analisam a evolução da erupção e os dados recolhidos para fazerem previsões para onde o magma pode avançar.

As próximas retiradas de população dependem disso, se necessário, acrescentou o presidente do Cabildo de La Palma.

"Esperamos que a lava respeite, que seja benevolente e se dirija para o litoral, causando o mínimo de impactos possível", disse Zapata, acrescentando que poderia ir até Todoque e continuar o seu caminho até ao litoral.

Mariano Hernández Zapata apelou à "responsabilidade e bom senso", perante o facto de "muitas pessoas" se aproximarem da zona da erupção , causando "problemas" nos esforços de evacuação.

"Haverá tempo para ver o vulcão", afirmou.