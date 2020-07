Primeiro-ministro francês demite-se

Edouard Philippe e a sua equipa apresentaram a renúncia ao presidente, Emmanuel Macron, que já aceitou a demissão. O chefe do governo vai manter-se em funções até à nomeação de um novo Executivo. Edouard Philippe estava em funções há três anos e estava a ganhar popularidade junto do eleitorado, graças à forma como tem gerido a crise pandémica no país. Ele que ainda na semana passada, foi a votos nas eleições municipais em França, sendo eleito para a autarquia do Havre.