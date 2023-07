Primeiro-ministro húngaro acusa UE de fazer "trocas de populações"

"A UE rejeita a herança cristã e organiza trocas de populações através da migração", afirmou o dirigente ultraconservador na universidade de verão do seu partido em Baile Tusnad, na Roménia.

Orbán, que se opõe à reforma europeia do asilo, que prevê uma solidariedade obrigatória, mas flexível, no acolhimento de requerentes de asilo, fazia referência à teoria da grande substituição, popularizada pela extrema-direita e que alude a uma Europa descaracterizada com a chegada em massa de migrantes.

No seu discurso, o chefe do Governo húngaro criticou, também, "a ofensiva LGBT+ [Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero e outros] da UE contra as nações europeias favoráveis à família".