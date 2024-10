Primeiro-ministro húngaro critico das políticas migratórias europeias

O governante húngaro considerou que as migrações devem ser uma das prioridades dos Estados-membros. Viktor Orbán pediu mudanças para controlar quem pode ou não entrar no espaço europeu.Migrações e segurança são duas das prioridades da presidência húngara da União Europeia. Outra é a competitividade económica. O primeiro-ministro húngaro considerou, a propósito, que as sanções impostas à importação de energia russa estão a prejudicar as empresas europeias.