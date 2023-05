Primeiro-ministro indiano quer reforçar cooperação na defesa com Austrália

Narendra Modi, que realiza uma visita ao país, disse ao jornal The Australian que quer elevar a relação da Índia com a Austrália a um "próximo nível", incluindo o estabelecimento de laços mais estreitos nas áreas da defesa e da segurança.

"Como duas democracias, Índia e Austrália partilham interesses num Indo-Pacífico livre, aberto e inclusivo. Há um alinhamento do nosso ponto de vista estratégico", notou o responsável à publicação australiana.

"O elevado grau de confiança mútua entre nós traduziu-se naturalmente numa maior cooperação em matéria de defesa e segurança. As nossas marinhas estão a participar em exercícios navais conjuntos. Estou confiante de que há mérito em trabalhar juntos para realizar o verdadeiro potencial de uma cooperação mais estreita na defesa e na segurança", acrescentou.

Modi vai discursar, durante o dia, para a diáspora num estádio de 20 mil lugares, com lotação esgotada, em Sydney. O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, vai estar presente no evento, tendo uma reunião agendada com o homólogo indiano na quarta-feira.

Narendra Modi, na Austrália pela segunda vez enquanto primeiro-ministro, é o único dos líderes da aliança Diálogo Quadrilateral sobre Segurança (Quad), que inclui EUA, Índia, Austrália e Japão, a manter esta viagem.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, desistiu da visita para participar nas negociações sobre o teto da dívida norte-americana, e o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, que organizou uma cimeira do grupo das sete nações mais industrializadas do mundo (G7), na semana passada, cancelou a viagem à Austrália.

Com o cancelamento da cimeira em Sydney, uma reunião do Quad acabou por realizar-se à margem do encontro do G7.

Modi chegou a Sydney na noite de segunda-feira, depois de ter estado na Papua Nova Guiné, onde se reuniu com líderes das ilhas do Pacífico para discutir formas de estreitar a cooperação.