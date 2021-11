Primeiro-ministro interino da Líbia formaliza candidatura presidencial

Abdelhamid Dbeibah apresentou a candidatura presidencial na sede da Alta Comissão Eleitoral (HNEC), em Tripoli, na véspera do encerramento do prazo, segundo imagens transmitidas em direto pela televisão nacional líbia.

Agendadas para 24 de dezembro, estas presidenciais serão o culminar de um processo patrocinado pela ONU, estando inscritos para votar cerca de 2,83 milhões de líbios numas eleições que devem por fim ao caos no qual a Líbia está mergulhada desde a queda de Muammar Kadafi, há cerca de dez anos.

Empresário de Misrata (oeste do país), mas novo na política, Abdelhamid Dbeibah foi nomeado em fevereiro por um fórum de 75 delegados líbios sob os auspícios da ONU para liderar a transição até a realização das eleições legislativas e presidenciais.

Para a comunidade internacional, a realização destas eleições - a presidencial seguida, um mês depois, de legislativas - é essencial para pacificar o país, que detém as reservas de petróleo mais abundantes de África.

Segundo a HNEC, entre os vários candidatos já conhecidos, constam Seif al-Islam Kadhafi, filho do dirigente líbio derrubado e morto em 2011, e Khalifa Haftar, o homem forte do leste do país.

Desde a queda de Muammar Kadhafi em 2011, o país da África do Norte e antiga colónia italiana, que garantiu a independência em 1951, está envolvido em rivalidades entre várias regiões, lutas pelo poder e ingerências externas, num contexto económico e social muito degradado.