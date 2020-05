Primeiro-ministro interino do Kosovo aguarda testes em auto-isolamento

"Hoje será a primeira vez que não me deslocarei ao meu gabinete de primeiro-ministro", referiu Albin Kurti, 44 anos, na sua conta Facebook.

Kurti não precisou a duração da quarentena, mas disse que vai permanecer no seu apartamento até à chegada dos resultados do teste do membro do Ministério da Integração Europeia com quem manteve contacto após este responsável ter estado junto a uma pessoa infetada.

"Aguardamos os resultados", disse Kurti.

O Kosovo respondeu rapidamente à pandemia do coronavírus e aplicou medidas restritivas às atividades públicas, e que permitiu limitar a expansão do vírus entre os 1,8 milhões de habitantes.

Até ao momento, os números oficiais referem-se a 884 pessoas infetadas e 28 mortos.

Albin Kurti, que venceu as eleições legislativas de outubro, aguarda a realização de um novo escrutínio após o seu governo, anunciado em 03 de fevereiro, ter sido derrubado por um voto de desconfiança ao ser abandonado pela Liga Democracia do Kosovo (LDK, centro-direita), ex-parceiro de coligação.

Em 20 de abril, Kurti, que lidera o movimento Vetëvendosje (Autodeterminação, onde militantes de extrema-esquerda e nacionalistas albaneses coabitam de forma complexa com elementos mais moderados) denunciou a ingerência dos Estados Unidos no jogo político kosovar.

Na ocasião, o ainda primeiro-ministro interino denunciou em particular a ingerência do embaixador dos EUA na Alemanha, Richard Grenell -- também apontado por Washington como enviado especial para as negociações entre a Sérvia e o Kosovo --, no derrube do seu governo.

"É lamentável que o embaixador Grenell se tenha colocado ao lado dos políticos corruptos que foram rejeitados pelo povo nas últimas eleições", referiu.

A data das novas legislativas permanece motivo de debate, com Kurti a defender a sua convocação quando a pandemia for debelada, enquanto os seus adversários políticos pretenderem eleições no mais breve prazo possível.

