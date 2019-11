Primeiro-ministro iraquiano apresenta demissão após onda de protestos violentos

Numa declaração transmitida pela televisão iraquiana, Abdul Mahdi anunciou que vai entregar no Parlamento “um memorando oficial” onde vai apresentar a demissão.







O primeiro-ministro demissionário não esclarece quando é que esse documento será entregue aos deputados, mas o Parlamento deverá reunir de emergência no próximo domingo para discutir a atual crise no país.











"O Parlamento, do qual o atual governo emergiu, é chamado a reconsiderar a escolha que fez e a agir no interesse do Iraque, para preservar o sangue dos seus filhos e impedir que o país caia na violência, caos e destruição", indicava o sermão de Sistani que foi lido hoje na cidade de Najaf.





Abdul Mahdi assume que é uma decisão “em resposta” ao apelo do principal clérigo no Iraque, que diz ter ouvido “com grande preocupação”.





O pedido do líder xiita e a subsequente demissão do primeiro-ministro acontecem depois de um dos dias mais mortíferos e violentos de protestos no Iraque.







Só na quinta-feira, dia em que os manifestantes incendiaram o consulado do Irão em Najaf, morreram mais de 60 pessoas, sendo que desde 1 de outubro já morreram mais de 400 pessoas durante as manifestações.





A contestação, que tem varrido as ruas de várias cidades iraquianas, exige mudanças no sistema iraquiano e a renovação da classe política, que consideram estar nas mãos do Irão. As manifestações surgem ainda na sequência da corrupção generalizada, elevados níveis de desemprego e a falha de serviços públicos básicos.







Os protestos têm-se multiplicado ainda mais depois de centenas de pessoas terem morrido e milhares terem ficado feridas. As forças de segurança têm sido alvo de condenação, uma vez que têm respondido com violência às manifestações.