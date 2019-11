Primeiro-ministro israelita acusado de corrupção

O Ministério tinha indicado antes que Mandelblit anunciaria se acusava ou não Netanyahu ainda esta quinta-feira, quando o parlamento foi encarregado pelo presidente Reuven Rivlin de encontrar um chefe de Governo, depois de Benjamin Netanyahu e o seu rival Benny Gantz terem falhado nas suas tentativas de formar um executivo na sequência das eleições de 17 de setembro.





O primeiro-ministro israelita é acusado nos casos 4000, 2000 e 1000. O caso 4000 é considerado o mais sério entre os três. Netanyahu é acusado de ter aceitado um suborno do empresário Shaul Elovich, que controla a empresa de telecomunicações Bezeq e do site Walla News.







O primeiro-ministro israelita é acusado de ter favorecido a companhia de Elovich na altura em que era ministro da Comunicação. Netanyahu é acusado de ter tomado decisões de acordo com os interesses do empresário, que renderam 500 milhões de dólares.





Netanyahu e a sua mulher são acusados de terem feito vários pedidos para fazer parte da capa do website gerido por Shaul Elovich, com o objetivo de favorecer os seus interesses.







As acusações do caso 2000 têm como base vária reuniões feitas entre Netanyahu e o editor do jornal Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes onde, alegadamente discutiram um acordo de suborno. Segundo a acusação, o acordo tinha como objetivo limitar a circulação do jornal rival, o Israel Hayon. Em troca Mozes iria favorecer o primeiro-ministro.





No terceiro caso, Netanyahu é acusado de fraude e violação da verdade. Em causa estão presentes que o primeiro-ministro israelita e a família receberam de Arnon Milchan e do bilionário James Parcker. De acordo com a acusação, Netanyahu colocou-se num conflito de interesses e usou o seu estatuto em troca de presentes.





Netanyahu negou sempre o seu envolvimento nos três casos, alegando que as investigações fazem parte de uma vingança política e de uma "caça às bruxas", que inclui a esquerda, os media e a polícia.





"Não haverá nada porque não houve nada", disse Netanyahu no início do ano.





(C/ Lusa)