Primeiro-ministro israelita diz que vai continuar na oposição

"Se é nosso destino estar na oposição, faremos isso de cabeça erguida, derrubaremos esse mau governo e voltaremos a governar o país do nosso jeito (...) Estaremos de volta em breve", disse Netanyahu durante um discurso no Knesset, o parlamento de Israel, antes de um voto de confiança num novo governo.

O parlamento israelita deve votar hoje à tarde um voto de confiança no "governo de mudança" liderado pelo líder da direita radical Naftali Bennett e pelo líder centrista Yair Lapid para encerrar mais de 12 anos de governação de Benjamin Netanyahu.

"Bennett e seus amigos são um falso direito e as pessoas sabem disso muito bem", disse Netanyahu, que elogiou os "sucessos" de seu Governo, citando em particular acordos para normalizar as relações com os países árabes, e "operações externas", incluindo as que em 2018 permitiu ao Estado hebreu apossar-se dos arquivos nucleares iranianos.

"Mas hoje, o Irão comemora (a chegada da nova coligação) porque eles entenderam que agora existe um Governo fraco" em Israel, acrescentou Netanyahu.

Antes do primeiro-ministro cessante, Naftali Bennett havia afirmado que o futuro governo, que irá chefiar por dois anos antes de ser substituído por Yaïr Lapid, não permitiria que "o Irão adquira armas nucleares".

"Este Governo está a começar o trabalho sob a mais séria ameaça à segurança", acrescentou Bennett sobre o Irão, garantindo que Israel "reservaria total liberdade de ação" contra Teerão.

Teerão nega regularmente que pretenda adquirir armas atómicas, alegando que seu programa nuclear é puramente civil.

Em relação ao conflito israelo-palestiniano, Naftali Bennett, um apoiante da linha dura que no passado defendia a anexação de parte da Cisjordânia ocupada, garantiu que "não é um conflito territorial", considerando necessário "lembrar o mundo que os inimigos (de Israel) ainda não reconhecem a existência de um estado judeu".

A coligação heterogénea, que reúne dois partidos de esquerda, dois do centro, três da direita e uma formação árabe, deve obter a confiança dos governantes eleitos, o que retirará Benjamin Netanyahu do poder.

CP // MSF