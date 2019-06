Primeiro-ministro japonês encontra-se esta semana com autoridades iranianas

Lusa10 Jun, 2019, 09:40 | Mundo

Shinzo Abe deve reunir-se com o Presidente iraniano, Hassan Rouhani, e com o líder supremo do Irão, aiatola Ali Khamanei, entre 12 e 14 de junho, na primeira visita de um primeiro-ministro japonês desde 1978.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou em maio de 2018 unilateralmente o seus país do acordo nuclear internacional alcançado com o Irão em Viena, em 2015, e promoveu ainda duras sanções económicas contra o Irão.

Os Estados Unidos também colocaram recursos militares significativos no Golfo Pérsico e estão a pressionar os seus aliados, como o Japão, para que parem de comprar petróleo iraniano.

Entretanto, responsáveis governamentais japoneses disseram que Abe não irá a Teerão com uma lista de reivindicações ou uma mensagem de Washington. A ideia é garantir que o Japão seja visto como uma parte neutra com a qual ambos os lados possam discutir.

"O Japão não tem as marcas históricas ou religiosas de outros mediadores em potencial (...) e demonstrou a sua disposição em manter as suas próprias posições em relação à sua política para o Médio Oriente", sublinhou Michael Bosack, conselheiro de relações intergovernamentais no Conselho de Estudos da Ásia-Pacífico de Yokosuka.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão informou hoje que nada além do que foi estabelecido no acordo nuclear com as potências mundiais em 2015 será discutido durante as reuniões diplomáticas em Teerão esta semana.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Abbas Mousavi, disse que "as autoridades europeias não estão em posição de comentar as questões do Irão além do acordo nuclear".

Estas declarações acontecem depois de o ministro das Negócios Estrangeiros da Alemanha, Heiko Maas, ter chamado o programa de mísseis balísticos do Irão de problemático, durante uma visita aos Emirados Árabes Unidos no domingo.

Maas está hoje no Irão para manter conversações com o Governo iraniano sobre o acordo nuclear e encontra-se com o Presidente iraniano.

O encontro é parte de um esforço concentrado da Europa para preservar o acordo nuclear do Irão com potências globais e reduzir crescentes tensões entre iranianos e Estados Unidos.