Primeiro-ministro japonês no hospital levanta dúvidas sobre estado de saúde

A viatura oficial do chefe de Governo foi filmada pelos media locais à chegada ao Hospital Universitário de Keio para "uma inspeção médica regular" que Shinzo Abe efetuou durante as férias, disse um secretário do seu gabinete à cadeia estatal japonesa NHK, de acordo com a agência de notícias espanhola Efe.

No domingo, o ex-ministro das Finanças Akira Amari, considerado muito próximo do primeiro-ministro, disse num programa de televisão local que o chefe do Governo precisava de descansar.

Segundo os meios de comunicação social japoneses, o primeiro-ministro sofreu problemas de saúde recentemente e já tinha sido submetido a um exame médico em meados de junho.

Nos últimos dois meses, Shinzo Abe limitou as aparições públicas aos eventos comemorativos do 75.º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.

O político conservador, de 65 anos, assumiu o cargo em 2012, embora anteriormente tenha dirigido o executivo japonês durante um breve mandato de um ano, que terminou em 2007, devido a uma patologia do sistema digestivo.

Abe tornou-se o primeiro-ministro mais antigo do Japão em novembro e o mandato atual poderá ser prolongado até setembro de 2021, de acordo com as regras internas do seu partido.