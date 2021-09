Primeiro-ministro japonês prepara saída do poder

Suga disse aos dirigentes do LDP, o partido no poder, que não se candidatará à corrida pela liderança marcada para 29 de setembro, segundo a NHK.Isto significa que o Japão terá um novo primeiro-ministro indicado pelo LDP, devido à maioria do partido no parlamento.Suga tem enfrentado críticas sobre a gestão do combate ao novo coronavírus e decisão de realizar os Jogos Olímpicos no atual contexto pandémico, ignorando as preocupações de saúde pública.

Ainda assim, Suga, de 72 anos, era visto como o favorito na votação interna para continuar a liderar o LDP, apesar do recorde de impopularidade do seu governo nas sondagens.