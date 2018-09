Primeiro-ministro japonês propõe cimeira com líder norte-coreano

RTP26 Set, 2018, 12:00 | Mundo

Shinzo Abe disse na assembleia que está “pronto para quebrar a desconfiança mútua com a Coreia do Norte, começar de novo e reunir-se frente a frente com o Presidente Kim Jong-un”. A ideia de uma cimeira entre os dois países já tinha surgido em março deste ano.







Durante o seu discurso perante a Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro japonês afirmou que “a Coreia do Norte encontra-se numa encruzilhada na qual pode aproveitar, ou não, esta oportunidade histórica”.Entre os temas a abordar neste possível encontro estão a desnuclearização da Coreia do Norte e os sequestros de cidadãos japoneses que ocorreram durante os anos 70 e 80.Sobre os sequestros de cidadãos japoneses pelo regime de Pyongyang, o primeiro-ministro reiterou que é importante resolver a situação dos raptos e que será um dos pontos principais de debate. Em 2002 e 2004 foram realizados dois encontros entre Coreia do Norte e Japão para discutir os raptos, nos quais a Coreia admitiu ter sequestrado 13 cidadãos. Dos 13, cinco regressaram ao Japão.Na Assembleia Geral da ONU do ano passado, Shinzo Abe defendeu a necessidade de pressionar a Coreia do Norte sobre o processo de desnuclearização. O primeiro-ministro alertou então para o lançamento de mísseis norte-coreanos que sobrevoavam o Japão e para a ameaça que representavam para o país.