Primeiro-ministro japonês repudia lançamento de mísseis de Pyongyang

02 Out, 2019

De acordo com as autoridades nipónicas, um dos lançamentos atingiu a ZEE japonesa pelas 07h30 (23h30 de terça-feira em Lisboa), a cerca de 350 quilómetros da prefeitura de Shimane, no sudoeste do país.

Até ao momento, as autoridades não deram conta de danos em barcos ou aviões.

Os novos ensaios constituem "uma violação das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", disse Abe, que convocou uma reunião do Conselho de Segurança Nacional para analisar a situação.

"Continuaremos a discutir a situação com os Estados Unidos e a comunidade internacional, e faremos tudo o que pudermos para permanecer vigilantes e proteger as vidas dos japoneses", acrescentou o primeiro-ministro nipónico, em declarações à imprensa.

Como resposta aos lançamentos, Abe ordenou a garantia da "segurança de aeronaves, navios e outros bens" na zona afetada e também que sejam tomadas todas as medidas de precaução possíveis, "incluindo a preparação para qualquer contingência".

O lançamento ocorreu depois de um diplomata norte-coreano ter afirmado na terça-feira que a Coreia do Norte e os EUA tinham concordado em regressar às negociações do dossier nuclear.

As negociações têm estado num impasse desde há meses, depois do colapso de uma cimeira entre os líderes norte-coreano, Kim Jong-un, e norte-americano, Donald Trump, devido a desacordos sobre a troca de levantamento de sanções pelo desarmamento.