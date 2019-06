Primeiro-ministro japonês visita Teerão para tentar mediar conflito Irão/EUA

Lusa06 Jun, 2019, 07:29 | Mundo

A visita de Abe ao Irão foi um dos temas discutidos com o Presidente norte-americano, quando Donald Trump esteve em Tóquio, em maio.

As datas da visita a Teerão do primeiro-ministro japonês, entre 12 e 14 de junho, foram avançadas pelo porta-voz do Governo, Yasutoshi Nishimura, numa reunião de uma comissão da Câmara dos Representantes.

Esta é a primeira visita em 41 anos que um chefe de Governo nipónico faz a Teerão, depois daquela protagonizada em 1978 por Takeo Fukuda.

Abe deve encontrar-se com o líder supremo do Irão, o aiatola Ali Khamenei, e com o Presidente iraniano, Hassan Rohani, de acordo com a mesma fonte oficial.

No final de maio, Trump sublinhou em Tóquio o "bom relacionamento" do primeiro-ministro com os responsáveis iranianos.

"Eu sei que o primeiro-ministro [japonês] é muito próximo dos líderes do Irão. Vamos ver o que acontece. Ninguém quer ver coisas terríveis acontecerem, especialmente eu", afirmou, numa alusão à crescente tensão entre os dois países, na sequência da saída de Washington do acordo nuclear assinado em 2015.