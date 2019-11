Primeiro-ministro maltês recusa perdão a suspeito da morte de jornalista

Segundo avança o Times of Malta enquanto investigava casos de corrupção e lavagem de dinheiro que envolviam vários membros do executivo maltês, incluindo o primeiro-ministro.De acordo com o jornal, Muscat terá cedido à pressão e declarado a sua intenção de renúncia ao Presidente de Malta, George Vella, na manhã desta sexta-feira. Especula-se que se demita efetivamente “dentro de seis a nove meses”, mas o jornal sublinha que poderá ser forçado a abandonar o cargo mais cedo.

Os rumores da demissão do primeiro-ministro maltês surgem depois das duas primeiras baixas no Governo na passada terça-feira relacionadas com o caso da morte da jornalista.

Na manhã desta sexta-feira, depois de uma reunião em Conselho de Ministros, Joseph Muscat dava, no entanto, garantias de que iria manter-se no cargo até a investigação estar concluída.

“Não irei abdicar das minhas responsabilidades. Malta precisa de uma liderança estável e eu irei continuar a tomar decisões do interesse do país e não protegerei ninguém”, garantiu Muscat à saída da reunião.

O porta-voz do primeiro-ministro também não confirmou nem desmentiu as especulações relativamente à demissão, dizendo apenas que Muscat fará um anúncio “no seu devido tempo”.





“O primeiro-ministro comprometeu-se várias vezes a seguir este caso até ao fim”, acrescentou o porta-voz.

Recusa de perdão

Durante o Conselho de Ministros que se prolongou por mais de seis horas,

“Tomei a decisão final com os meus colegas, que decidiram não ser apropriado conceder o perdão”, anunciou o primeiro-ministro de Malta em conferência de imprensa. Fenech foi detido na semana passada quando tentava abandonar a ilha no seu iate, mas já foi libertado.



De acordo com a Reuters, numa carta enviada ao Presidente de Malta, os advogados de Fenech confidenciaram que o empresário estava disposto a fornecer informações sobre a morte de Daphne Galizia que envolviam o chefe de gabinete do primeiro-ministro, Keith Schembri, e os ministros do Turismo e da Economia, Konrad Mizzi e Chris Cardona, respetivamente.A comissária dos direitos humanos do Conselho da Europa, Dunja Mijatovic, disse estar “seriamente preocupada com as recentes alegações de interferência política na investigação” e pediu a Muscat para evitar a aparência de conluio.