Primeiro-ministro moçambicano prevê taxas de crescimento anuais de seis a sete por cento a partir de 2019

"A implantação do projeto de produção de gás natural na bacia do Rovuma [deverá criar] uma dinâmica na nossa economia, que leva a prever que a partir de 2019 retomemos os níveis de crescimento de seis a sete por cento", como registados até 2015, referiu, numa conferência sobre investimento e negócios, em Maputo.

Os investimentos nos megaprojetos de gás natural estão a avançar e espera-se que ganhem um forte impulso e visibilidade no terreno a partir do próximo ano, com vista ao início de exploração em 2023.

Desta forma, o Governo espera fechar 2017 com uma taxa de crescimento do PIB de 4,7%, saltando depois para 5,3% em 2018, impulsionado pela agricultura, comércio, indústria extrativa, transportes e comunicações.

Ao mesmo tempo, a inflação deverá baixar 11,9% em 2018, e as taxas de juro também, favorecendo os empréstimos bancários a pequenas e médias empresas e baixando o custo de vida no país, referiu.

O cenário desenhado é o oposto ao que se verificou em 2016, em que a moeda, metical, foi das que mais se desvalorizou no mundo e a inflação foi de 25%, tornando ainda mais difícil a vida dos cerca de 27 milhões de habitantes no país.

Um dos principais desafios a enfrentar agora, acrescentou Carlos Agostinho do Rosário, é continuar as negociações com vista à assinatura de um acordo de paz entre o Governo e a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição.

A paz é crucial para que Moçambique "seja um destino preferencial de investimento" estrangeiro, disse.