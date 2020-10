Primeiro-ministro sudanês considera uma oportunidade histórica acordo de paz a ser assinado sábado

Hamdok - que dirige o governo de transição acordado com os militares após a queda do ditador Omar al-Bashir -- deu nota através da sua conta na rede social Twitter da sua partida da capital, Cartum, para Juba, capital do vizinho Sudão do Sul, onde o processo de paz com os grupos rebeldes está a decorrer desde há cerca de um ano e onde este sábado será formalizada em acordo a carta de intenções assinada em 31 de agosto último.

Segundo o chefe do governo, o acordo representa uma oportunidade para o alcance de "um equilíbrio entre a paz global e a transição para a democracia", que pode conduzir à estabilidade política e ao desenvolvimento no Sudão, pela primeira vez desde a sua independência em 1956.

"O maior desafio agora é trabalhar com os nossos parceiros locais e internacionais para preservar e promover o acordo e os seus benefícios para o nosso povo, e implementá-lo no terreno", acrescentou Hamdok noutro "tweet".

O primeiro-ministro considerou ainda que a implementação do acordo cumprirá as exigências da revolução que eclodiu em dezembro de 2018 e levou ao derrube de Al-Bashir em abril de 2019 pelas mãos dos militares, após meses de protestos de rua.

As autoridades no poder no Sudão e os rebeldes sudaneses assinam este sábado um acordo de paz histórico para acabar com 17 anos de guerra.

As autoridades de Cartum, que integram militares e civis na sequência da revolta popular que pôs fim à ditadura de 30 anos de Omar al-Bashir, em abril de 2019, fizeram da paz com os rebeldes a prioridade.

O texto será assinado pelo governo de transição e, do lado rebelde, pela Frente Revolucionária do Sudão (RSF, na sigla em inglês), uma aliança de cinco grupos rebeldes e quatro movimentos políticos das regiões de Darfur (oeste), Kordofan do Sul (sul) e Nilo Azul (sul).

Duas fações armadas, o Movimento de Libertação do Sudão (SLM), uma filial de Abdelwahid Nour em Darfur, e a SPLA-Norte, de Abdelaziz al-Hilu, no Kordofan do Sul e Nilo Azul, recusaram-se até agora a assinar o acordo de paz.

A guerra em Darfur fez, pelo menos, 300.000 mortos e provocou a deslocação de 2,5 milhões pessoas desde o seu início, em 2003, de acordo com a ONU, e afetou cerca de um milhão de pessoas nas outras duas regiões.

O acordo estende-se por oito protocolos: propriedade da terra, justiça transitória, reparações e compensações, desenvolvimento do setor nómada e pastorício, partilha de riqueza, partilha de poder e regresso dos refugiados e pessoas deslocadas.

Também estipula o eventual desmantelamento de grupos armados e a integração dos seus efetivos no exército, que deve ser representativo de todas as componentes do povo sudanês.