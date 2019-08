Primeiro-ministro timorense agradece apoio e investimento internacional

Lusa30 Ago, 2019, 07:52 / atualizado em 30 Ago, 2019, 07:54 | Mundo

"Estamos a construir o futuro, a trabalhar para a realização do desejo de todos os Timorenses numa vida melhor", afirmou Taur Matan Ruak.

"Contudo, ainda temos muito trabalho pela frente e vamos continuar a contar com a vossa preciosa ajuda e apoio, para ultrapassarmos os desafios que ainda persistem", disse.

Taur Matan Ruak falava numa receção que ofereceu aos convidados internacionais e a individualidades nacionais, no salão principal do Ministério das Finanças, por ocasião dos 20 anos do referendo de independência.

Um momento "histórico que se reveste de grande significado e importância para todos os timorenses", em que se concretizou o "sonho da independência", disse.

O chefe do Governo referiu-se aos progressos de desenvolvimento já alcançados, que ajudam a mostrar aos visitantes, alguns ausentes de Timor-Leste há vários anos, "uma nova imagem" do país.