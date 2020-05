Primeiro-ministro timorense apresenta nova orgânica para o VIII Governo

"Passa a prever-se a existência de dois vice-primeiros-ministros que coadjuvarão o primeiro-ministro no exercício das respetivas competências, de um ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social e de um ministro do Plano e Ordenamento do Território", informou o Executivo em comunicado.



Na semana passada a Lusa noticiou que uma primeira lista de novos membros indigitados pelo primeiro-ministro para o Governo timorense e apresentada ao Presidente da República, incluía a nomeação da ministra da Solidariedade Social, Berta dos Santos, como vice-chefe do executivo.



Berta dos Santos é presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), um dos partidos parceiros do atual Governo.



O segundo cargo vai ser ocupado "por alguém da Fretilin", confirmou à Lusa o secretário-geral do maior partido com assento parlamentar e que também está a apoiar o atual executivo.



"Será alguém da Fretilin, mas o nome não está ainda decidido", explicou Mari Alkatiri.



É ainda criado o cargo de vice-ministro para o Turismo Cultural e Comunitário, o de vice-ministro para o Comércio e Indústria e de um vice-ministro do Interior, explica-se.



Na remodelação, são extintos os cargos governamentais de ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentares e de ministro do Planeamento e Investimento Estratégico, desaparecendo ainda a função de ministro de Estado.



Fonte do executivo confirmou à Lusa que as alterações definem igualmente uma nova hierarquia no Governo, colocando abaixo dos primeiro-ministro os dois vice-primeiros-ministros, seguindo-se pelo ministro Coordenador dos Assuntos Económicos, com poderes e competências reforçadas.



Essa lista, obtida pela Lusa mas ainda não divulgada oficialmente, prevê uma troca na pasta de Agricultura e Pescas, com a substituição do atual ministro, Joaquim dos Reis Martins -- que também esteve ausente da reunião do Governo - por Pedro Reis.



A lista de membros anunciados por Taur Matan Ruak inclui ainda quatro novos membros: Faustino Cardoso, Fernando Hanjam, Odete Belo e Meta Malik.



Faustino Cardoso, atualmente a liderar a Comissão da Função Pública, foi indigitado para o cargo de ministro da Administração Estatal; o antigo ministro da Educação Fernando Hanjam foi designado para ministro das Finanças; Odete Belo para ministra da Saúde, e Meta Malik para ministro dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes.