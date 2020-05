Primeiro-ministro timorense propõe duas alterações ao atual governo

Fonte da presidência da República disse à Lusa que o primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, informou o presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, que Berta dos Santos vai acumular o cargo de vice-primeiro-ministro com as atuais funções de ministra da Solidariedade Social e Inclusão.



A proposta inclui igualmente uma troca na pasta de Agricultura e Pescas, com a substituição do atual ministro, Joaquim dos Reis Martins, por Pedro Reis, acrescentou a mesma fonte.



Berta dos Santos é atualmente presidente do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), partido de que são militantes Joaquim Martins e Pedro Reis, terceiro vice-presidente desta força política.



Inicialmente, o KHUNTO integrava a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP), juntamente com o Congresso Nacional de Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão, e o Partido Libertação Popular, de Taur Matan Ruak, tendo aderido a uma nova aliança de maioria parlamentar, que já abandonou, renovando o apoio ao atual executivo.



A lista de membros anunciados por Taur Matan Ruak inclui ainda quatro novos nomes: Faustino Cardoso, Fernando Hanjam, Odete Belo e Meta Malik.



Faustino Cardoso, atualmente a liderar a Comissão da Função Pública, foi indigitado para o cargo de ministro da Administração Estatal; o antigo ministro da Educação Fernando Hanjam foi designado para ministro das Finanças; Odete Belo para ministra da Saúde, e Meta Malik para ministro dos Assuntos dos Veteranos e Antigos Combatentes.



De fora desta primeira lista ficam dois nomes anunciados na semana passada por Taur Matan Ruak: Manuel Vong e Inácia Teixeira, inicialmente designados para ministro do Turismo, Comércio e Indústria e para vice-ministra no mesmo Ministério, respetivamente.



Estes novos nomes foram propostos ao primeiro-ministro pela Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), maior partido no parlamento e anteriormente na oposição, que recentemente assinou com o PLP uma plataforma de entendimento de apoio ao executivo.



O gabinete do primeiro-ministro não divulgou oficialmente a lista de indigitados e a presidência da República não confirmou ainda quando será a tomada de posse.