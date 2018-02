Partilhar o artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA Imprimir o artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA Enviar por email o artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA Aumentar a fonte do artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA Diminuir a fonte do artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA Ouvir o artigo Primeiro Orçamento de João Lourenço aprovado no parlamento angolano só com votos do MPLA

Tópicos:

Convergência Ampla, OGE, Popular, Reação,