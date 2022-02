Primeiro surto comunitário ameaça sistema de saúde nas Ilhas Salomão

A capital, Honiara, tem apenas um pequeno hospital e as autoridades já transformaram um edifício desportivo num hospital de campanha e um estádio de futebol num centro de vacinação, disse o secretário-geral da Cruz Vermelha das Ilhas Salomão, Clement Manuri.,", disse Manuri numa entrevista à agência de notícias Associated Press.".A nação de cerca de 690.000 habitantes é composta por centenas de ilhas, e muitas têm apenas pequenas clínicas de saúde ou não têm quaisquer instalações próximas, disse Manuri.", disse ele.As autoridades das Ilhas Salomão disseram na semana passada que uma em cada duas pessoas na capital agora tem sintomas de covid-19.





Falta de testes complica a situação







Mas a falta de testes torna difícil saber exatamente quantos estão atualmente doentes, porque o país está também a viver um surto da gripe comum, disse Manuri.Oficialmente, as Ilhas Salomão tiveram 68 mortes confirmadas por covid-19 e 5.043 casos, de acordo com o portal "Our World in Data".Mas o surto atual e novos regulamentos governamentais que fecham muitas instalações para pessoas não vacinadas têm sobrecarregado os centros de vacinação.", disse Manuri.Atualmente, apenas 11% da população das Ilhas Salomão está totalmente vacinada, mas outros 17% já tiveram sua primeira vacina, de acordo com o "Our World in Data".