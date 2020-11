Primeiro voo comercial direto do Dubal para Israel

O aparelho levantou voo esta manhã, confirmou um porta-voz do aeroporto internacional do Dubai, um dos mais importantes e movimentados do mundo.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, vai estar presente na chegada do voo ao aeroporto internacional Ben Gourion, declarou, através de uma mensagem na rede social Twitter, o porta-voz de Netanyahu para os órgãos de comunicação árabes.

Em setembro, os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo, negociado pelos Estados Unidos, para estabelecer relações diplomáticas com o Estado hebreu, no primeiro acordo deste tipo concluído por um país do golfo Pérsico.

Os Emirados são assim o terceiro país árabe a normalizar relações com Israel, depois do Egito em 1979 e da Jordânia em 1994, pondo ambos fim ao estado de guerra com o vizinho israelita.

Em outubro, foi a vez de o Bahrein formalizar as relações diplomáticas com Israel, tendo sido assinados vários acordos de cooperação bilateral.

A Flydubai tinha anunciado, no início deste mês, que ia "operar 14 voos por semana" entre o Dubai e Telavive. As companhias El Al e Israir deverão lançar serviços comerciais entre as duas cidades no próximo mês.

A Etihad Airways, baseada em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, tinha anunciado o ínício dos voos para Telavive para março de 2021.