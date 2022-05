Primeiros casos de crimes de guerra na Ucrânia prontos para avançar para julgamento

O jornal britânico The Guardian pormenoriza que são quatro os acusados: três militares russos capturados pelas forças ucranianas, acusados de assassinar civis; e outro soldado de Moscovo, cujo paradeiro é atualmente desconhecido, acusado de homicídio e violação.





O primeiro caso a ir a julgamento será o de Vadim Shysimarin, sargento de uma divisão de tanques russa, com 21 anos, acusado de ter abatido a tiros de metralhadora um homem de 68 anos, desarmado, que seguia de bicicleta numa aldeia do nordeste da Ucrânia. Segundo os argumentos da acusação, Shysimarin e outros quatro militares russos roubaram um carro e usaram-no para perseguir civis em Chupakhivka em 28 de fevereiro. O sargento russo terá cometido o homicídio para evitar que o sexagenário o denunciasse à resistência ucraniana na região.Uns dias antes, a 24 de fevereiro, data que marca o início da invasão, dois militares russos equipados com lança-granadas de 122 mm terão atingido casas de habitação, edifícios comunitários e uma escola em vários pontos da região de Kharkiv, também no nordeste da Ucrânia. O processo de acusação citado pordescreve que os dois soldados, cujas identidades não foram reveladas, caíram mais tarde nas mãos das forças de Kiev.

O terceiro processo de crimes de guerra ainda não foi oficializado, mas deverá ser julgado à revelia, uma vez que o paradeiro do acusado, Mikhail Romanov, é desconhecido das autoridades judiciais ucranianas. “Não sabemos dele”, diz a Procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, ao jornal britânico. “Pode estar ainda a combater, pode ter regressado à Federação Russa ou pode ter morrido”.







O soldado Romanov é acusado de ter invadido uma casa de família em Brovary, na região de Kiev, assassinado um homem e violado a mulher na presença de um filho menor, sob a ameaça de armas de fogo. A identidade do agressor foi fornecida pela própria vítima de violação, a partir de uma fotografia que encontrou nas redes sociais em que é exibida a grande tatuagem que o russo tem no peito. Romanov estaria acompanhado por outro soldado, cuja identificação não foi possível determinar.







Para além dos três processos de crimes de guerra na Ucrânia já completos e prontos para seguirem para julgamento, outros quarenta estão atualmente em fase de instrução, explica a Procuradora-geral ucraniana a. Vídeos postos a circular no final de março nas redes sociais poderão dar azo a novos processos. Mas Iryna Venediktova deixa a garantia: “Agiremos não como bárbaros mas como pessoas que compreendem o Estado de Direito. Continuamos o nosso trabalho e sabemos que algumas dessas alegações podem ser falsas. Mas esses não são os únicos casos que estamos a investigar. Temos vários.”