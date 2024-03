Primeiros resultados apontam para vitória de Putin com quase 90%

Foto: Dumitru Doru

Os primeiros resultados oficiais apontam para uma vitória de Vladimir Putin com quase 90% dos votos. Entre os candidatos que concorreram à Presidência russa não há opositores independentes. Sao políticos que fazem parte da chamada oposição normalizada. Os aliados de Alexei Navalny apelaram a um protesto contra Putin e mais de 70 pessoas foram detidas.