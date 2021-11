Principal comandante da Líbia anuncia candidatura às eleições presidênciais

Khalifa Hifter comanda as autointituladas Forças Armadas Árabes da Líbia, mas delegou as suas funções militares em setembro ao chefe de gabinete, Abdel-Razek al-Nadhouri, por três meses, para cumprir os termos da candidatura.

O anúncio de Hifter foi feito depois que Seif al-Islam Kadhafi, filho e do antigo líder líbio Muammar Kadhafi, ter apresentado os documentos de candidatura no domingo na cidade de Sabha.

O filho do antigo líder líbio é procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes contra a humanidade e passou grande parte dos últimos anos na clandestinidade.

Ao ser anunciada a apresentação da candidatura de Saif-al-Islam, procurado pela justiça internacional, vários altos dignitários de diferentes cidades líbias apelaram ao boicote às eleições presidenciais de 24 de dezembro.

"Rejeitamos a candidatura daqueles que usaram força excessiva durante a revolta do povo líbio e que são alvo de mandados de prisão do sistema de justiça líbio e do Tribunal Penal Internacional (TPI)", declarou o Conselho de Notáveis e Sábios de Misrata, 200 quilómetros a oeste de Tripoli, bastião da revolta contra o regime de Kadhafi e de onde vieram as milícias mais poderosas do oeste da Líbia.

As eleições devem constituir um virar a página após uma década de guerra civil, iniciada após a queda do regime de Muammar Kadhafi, morto em 2011 durante uma revolta popular, e encerrar as lutas entre os dois campos rivais, um no oeste e outro no leste do país.

No final de julho, Saif al-Islam, filho mais novo do ex-ditador líbio, falou, em entrevista ao New York Times, da sua intenção de se candidatar à presidência.

O agora candidato foi capturado em 2011 por um grupo armado em Zenten, no noroeste da Líbia, tendo sido condenado à morte em 2015, depois de um julgamento rápido.

No entanto, o grupo que o deteve recusou-se a entregá-lo às autoridades ou ao Tribunal Penal Internacional (TPI), que o procura desde 2011 sob a acusação de "crimes contra a humanidade". O grupo libertou-o em 2017 e não deixou rasto.