Principal hospital da Guiné-Bissau não realiza cirurgias desde sexta-feira

"Há uma greve de pessoal menor, contratado, que faz parte da farmácia, da fábrica de oxigénio e do bloco operatório. Por exemplo, a farmácia de urgência, que tem medicamentos essenciais, está encerrada", afirmou Admir Gonçalves Monteiro, diretor do serviço de urgência do Hospital Nacional Simões Mendes, situado na capital guineense.

O responsável clínico disse também que as "cirurgias urgentes estão a ser transferidas para o Hospital Militar, que não é público" e que apesar do apoio de uma organização não-governamental as pessoas não têm recursos financeiros.

As cirurgias no Hospital Nacional Simão Mendes são realizadas gratuitamente.

"Até agora não temos solução e não temos resposta", disse o médico, quando questionado sobre quando termina a greve do grupo de trabalhadores, que reivindicam o pagamento de pelo menos três meses de salário em atraso.

"Não temos resposta. Segundo alguns é até terem o problema resolvido", acrescentou.

O diretor do bloco operatório do hospital, Benanbessa Vitória Sanhá, confirmou também que há cinco dias que não realizam cirurgias devido à falta do pessoal da esterilização e da farmácia.

"Os pacientes estão a ser, infelizmente, referenciados para outros centros hospitalares", precisou Benanbessa Vitória Sanhá, esperando que a situação seja ultrapassada o mais rapidamente possível porque os pacientes é que estão a sofrer.

A direção do Hospital Nacional Simão Mendes está reunida com o grupo de trabalhadores, que remeteu esclarecimentos para mais tarde.