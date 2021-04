Principal oposição em São Tomé impugna candidatura presidencial do líder do parlamento

"Nós vamos introduzir, por agora, na Comissão Eleitoral Nacional, uma providência cautelar de suscitação de atos lesivos ao Estado de Direito e à democracia", disse o porta-voz do partido, Gareth Guadalupe.

De acordo com o porta-voz da ADI, a segunda providência cautelar "tem a ver com um incidente de impedimento relativamente aos juízes do Tribunal Constitucional".

"O incidente de impedimento não só vai para os juízes do Tribunal Constitucional [TC] avaliarem a candidatura, sobretudo do pré-candidato e atual presidente da Assembleia [Nacional], como também impedir que eles avaliem a candidatura do candidato apoiado pela ADI, o engenheiro Carlos Vila Nova", justificou o porta-voz do partido.

Explicou que a razão do seu partido tem a ver com o facto de o grupo parlamentar da ADI "ter pedido num passado recente a destituição do cargo por causa de negócios vários consigo próprio por causa da covid-19".

"O pedido [de afastamento do presidente do parlamento] deve ser submetido ao plenário [da Assembleia Nacional], mas o presidente da Assembleia não o fez e decidiu enviar para o Tribunal Constitucional. Porque será? Não será porque ele entende que ali no Tribunal Constitucional tem mais controlo sobre as decisões?", questionou Guadalupe.

Este incidente que o partido pretende suscitar junto do TC também "tem a ver com o facto de o presidente do Tribunal Constitucional [Pascoal Daio] ter sido o advogado do atual pré-candidato e também um juiz que é seu cunhado".

"Foi o atual pré-candidato que, embora nos termos da lei, empossou os atuais juízes do Tribunal Constitucional, que foram escolhidos a dedo", referiu.

Outra das razões explicadas pelo porta-voz do maior partido da oposição prende-se com a postura de Delfim Neves enquanto presidente do segundo mais importante órgão de soberania do país.

"Um presidente da Assembleia que está no poder é para fazer melhor. Por conseguinte, se decide ser candidato e decide não suspender o mandato, não pode estar a recordar aos outros que o outro também fez", acrescentou o responsável.

Para a ADI, isso é um "facto que não pode ser descurado", até porque, sublinhou o porta-voz, Delfim Neves foi eleito numa "`nova maioria` que prometeu fazer melhor".

"Nós não precisamos esperar que o Tribunal Constitucional decida elegê-lo ou passá-lo de pré-candidato a candidato para nós depois virmos falar. É preciso trazer já ao de cima estas questões desde o início para que a população tenha consciência de tudo o que se está a passar", defendeu Goret Guadalupe.

A Ação Democrática Independente criticou também Delfim Neves por ter-se deslocado a Marrocos e negociar em nome do país sem o conhecimento de outros responsáveis do parlamento.

"O atual presidente da Assembleia Nacional viaja a Marrocos sem sabermos se foi em visita oficial ou não. Mas, a verdade é que se senta com os representantes do Reino de Marrocos e diz que Marrocos pode contar com a Assembleia de São Tomé e Príncipe para defender os seus interesses em vários fóruns internacionais e a sua causa nacional, nomeadamente no que tem a ver com a anexação do Saara Ocidental ao reino de marrocos".

O porta-voz da ADI criticou: "É preciso ter em atenção que o presidente da Assembleia emana de um órgão colegial, não é chefe dos deputados, ele é o representante máximo dos deputados. Não pode jamais viajar sozinho, sentar sozinho, sem os líderes parlamentares de todos os partidos e comprometer São Tomé e Príncipe, hipotecar a política externa" do país.

"O atual presidente da Assembleia está a pouco mais de um ano do fim desta legislatura e nós não conseguimos entender como é que ele pode estar a fazer promessas desse tipo, a não ser que já tenha garantia que vai ser o futuro Presidente da republica, mas só pode ter esta garantia se tiver a intenção de o ser na secretaria, porque nas urnas, quem decide é o povo soberano", acrescentou.

O presidente da Assembleia Nacional são-tomense anunciou, a 12 de abril, a sua candidatura às eleições presidenciais, no final de um encontro com o chefe de Estado, Evaristo Carvalho, tendo revelado na ocasião que este não tenciona candidatar-se a um segundo mandato na Presidência do país.

O partido de Delfim Neves, Partido da Convergência Democrática (PCD), anunciou dias depois o apoio à sua candidatura presidencial.

O PCD integra, com as forças UDD e MDFM, uma coligação com o Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), que apoia o Governo são-tomense, liderado por Jorge Bom Jesus.

O MLSTP já anunciou que apoiará a candidatura do antigo primeiro-ministro Guilherme Possér da Costa, mas alguns militantes do partido já manifestaram a intenção de avançar com candidaturas independentes às eleições de 18 de julho, nomeadamente a antiga primeira-ministra e candidata nas presidenciais de 2016, Maria das Neves; o antigo líder social-democrata Jorge Amado, a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros do atual Governo, Elsa Pinto, e o coronel na reserva Victor Monteiro.

O maior partido da oposição, Ação Democrática Independente (ADI), anunciou o seu apoio à candidatura de Carlos Vila Nova, antigo ministro das Obras Públicas do anterior executivo, chefiado por Patrice Trovoada (2014-2018).

O Presidente, Evaristo Carvalho, foi apoiado pela ADI em 2016 e está a terminar o primeiro mandato.