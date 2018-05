Principal partido da oposição na Guiné Equatorial vai recorrer da sua dissolução

Lusa11 Mai, 2018, 14:09 | Mundo

"Vamos apresentar um outro recurso no Tribunal Constitucional, cuja lei orgânica prevê que, se uma sentença do Supremo Tribunal violar os direitos fundamentais", é possível recorrer, explicou à AFP Gabriel Nse Obiang Obono, líder do partido Cidadãos para a Inovação (CI).

O partido tem 90 dias para apresentar o recurso, segundo Fabian Nsue Nguema, um dos advogados do CI.

O Supremo Tribunal da Guiné Equatorial confirmou na segunda-feira a ilegalização do CI, segundo anunciou então o líder daquela formação política.

O Supremo Tribunal, a máxima instância judicial do país, indeferiu um recurso apresentado em março passado da decisão de um tribunal regional, que ordenou a dissolução do partido e condenou a prisão mais de 30 dos seus militantes.

"Confirmou-se a sentença. Não pode haver outro recurso", disse Gabriel Obono, citado pela agência espanhola Efe.

O líder da oposição considerou que esta é "uma decisão do chefe de Estado", Teodoro Obiang Nguema, que "optou por ilegalizar o partido".

O líder do CI pediu "proteção internacional" e ajuda da ONU, da União Europeia (UE) e da União Africana (UA), entre outros, para "denunciar esta injustiça".

O Supremo Tribunal confirmou ainda a condenação de 31 militantes do CI, por crimes de sedição, atentado contra a autoridade e danos, a 41 anos de cadeia cada um.

Esta sentença, resultado de um processo em que foram julgados 144 militantes do partido, refere também que os condenados e o partido devem pagar 138,8 milhões de francos CFA (cerca de 211 mil euros).

Os militantes do CI foram detidos a 17 de novembro, cinco dias depois das eleições gerais na Guiné Equatorial, em que o CI foi o único partido da oposição a obter um lugar no parlamento - os restantes 99 assentos foram para o Partido Democrático da Guiné Equatorial, no poder.

A tensão agravou-se na Guiné Equatorial no final de dezembro após acusações contra o CI, de autoria de um alegado golpe de Estado frustrado, por parte do Governo de Teodoro Obiang.

A Guiné Equatorial, cujo regime é acusado de violações dos direitos humanos por organizações internacionais, é um país com 1,2 milhões de habitantes, a maioria dos quais vivendo na pobreza, liderado pelo Presidente Teodoro Obiang Nguema desde 1979, quando derrubou o seu tio Francisco Macías, num golpe militar.

A Guiné Equatorial é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) desde 2014.