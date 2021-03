Principal partido da oposição reclama apoio internacional para travar grupos armados

"Neste momento, o Estado moçambicano não é, unicamente só, capaz de debelar aqueles ataques", declarou o porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) e deputado à Assembleia da República (AR), José Manteigas.

A "intensidade" dos ataques dos grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, só pode ser travada com a ajuda da comunidade internacional, acrescentou Manteigas.

O porta-voz do principal partido da oposição acusou o Governo moçambicano de "inércia e apatia" face a sinais de nascimento de uma insurgência em Cabo Delgado, antes dos primeiros ataques em 2017.

"O que aconteceu foi a inércia do Governo, porque houve várias vozes, incluindo até da comunidade muçulmana, já no início, que denunciou esse facto [de emergência do extremismo]", destacou José Manteigas.

O responsável assinalou os alertas emitidos por líderes e organizações muçulmanos pelo facto de a violência em Cabo Delgado ser conotada com o extremismo islâmico.

O político referiu que também os serviços de informação do Estado terão alertado o executivo sobre o aparecimento de correntes ligadas ao extremismo violento, mas foram ignorados pelo Governo.

"O que nós assistimos foi uma inércia, uma apatia por parte do Governo em relação a esta matéria. Tudo indicava que era uma simples questão passageira, mas, afinal de contas, tornou-se num problema de grande envergadura que afeta total e profundamente o nosso país", enfatizou.

José Manteigas deplorou o facto de o país não conhecer os rostos e as motivações da guerra em Cabo Delgado, apesar de o Estado dispor de serviços de informação vocacionados para a recolha desse tipo de dados.

"Por um lado, há discursos triunfalistas [de vitória por parte do Governo], por outro lado, o próprio sistema de defesa e segurança parece mostrar-se incapaz de identificar quem é quem nestes ataques dos insurgentes", salientou.

Sobre o ataque que os grupos armados lançaram na quarta-feira à vila de Palma, o porta-voz da Renamo considerou o acontecimento previsível, assinalando que os insurgentes controlam território em Cabo Delgado.

"É sempre previsível, estando o inimigo no teatro das operações, ir atacando um outro ponto, as Forças de Defesa e Segurança não podem relaxar em nenhum momento, enquanto a situação de conflito prevalecer na região", enfatizou José Manteigas.

A violência em Cabo Delgado, prosseguiu, pode vir a alastrar-se às províncias vizinhas de Nampula, Niassa e Zambézia, caso não seja contida eficazmente.

O porta-voz da Renamo frisou que o conflito na região também está a dar cobertura a vários tipos de tráficos e à exploração desenfreada de recursos naturais, nomeadamente minérios, aproveitando-se da incapacidade do Estado de controlar as atividades criminosas na região.

"Seja qual for a motivação, se é `jihadismo`, se é terrorismo, se é por causa de interesses económicos, o que nós não queremos é ver moçambicanos a morrer, o que nós não queremos é ver o nosso Estado a ser destruído, a ser devastado, a ser roubado os seus recursos. Nós queremos paz, queremos que os nossos compatriotas vivam em paz", enfatizou.

José Manteigas criticou o Governo por não admitir que o norte de Moçambique está em estado de guerra, através dos mecanismos legalmente instituídos para o efeito, incluindo uma ratificação pela Assembleia da República.

No ataque do passado dia 24, em Palma, dezenas de civis foram mortos, segundo o Ministério da Defesa moçambicano. O movimento terrorista Estado Islâmico reivindicou na segunda-feira o controlo da vila de Palma, junto à fronteira com a Tanzânia.

A violência na região está a provocar uma crise humanitária com quase 700 mil deslocados e mais de duas mil mortes.

Vários países têm oferecido apoio militar no terreno a Maputo para combater estes insurgentes, cujas ações já foram reivindicadas pelo autoproclamado Estado Islâmico, mas, até ao momento, ainda não existiu abertura para isso, embora haja relatos e testemunhos que apontam para a existência de empresas de segurança e de mercenários na zona.