Príncipe André compareceu com a farda que lhe estava proibida após escândalo sexual

Os quatro filhos da rainha voltaram a fazer a "vigília dos príncipes", cada um no seu canto do caixão. Neste caso, esteve também presente a princesa Ana e esteve o príncipe André, agora fardado com o uniforme de vice-almirante que lhe estava proibido devido ao escândalo sexual em que apareceu envolvido.